Pietre contro le finestre e minacce di morte, notte di paura per la guardia medica

Notte di terrore all'ospedale di Ittiri per una dottoressa in servizio come guardia medica. Un uomo di 55 anni, noto alle forze dell'ordine, dopo aver suonato con insistenza al citofono dell'ambulatorio, minacciando di morte il personale sanitario, ha cominciato a lanciare delle pietre contro la vetrata. Decisivo l'intervento della guardia giurata presente. Poi sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato l'uomo e riportato la calma all'ingresso dell'ospedale. L'ordine dei medici chiede più misure per la sicurezza.