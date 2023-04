Portovesme, ancora in stallo il futuro degli impianti

Ancora in stallo il futuro degli impianti della Portovesme srl e dei 1.500 operai, fra dipendenti diretti e indotto, impiegati nei due stabilimenti sardi del Sulcis e di San Gavino. Dall'incontro fiume iniziato ieri al ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma, alla presenza della sottosegretaria Fausta Bergamotto e dei vertici del colosso anglosvizzero Glencore, sarebbero emerse, secondo una nota del Mimit, “posizioni considerate non rinunciabili da entrambe le parti”. Nello specifico, fa sapere il ministero, Glencore non ha recepito la necessità di dare certezza alla ripresa delle attività produttive. "Sono tornata a chiedere ufficialmente la ripresa della produzione - ha spiegato la sottosegretaria Bergamotto - ma i vertici dell'azienda non hanno acconsentito. Il problema non è solamente il costo dell'energia, quanto la necessità per il gruppo Glencore di mettere in campo un progetto di riconversione che vada verso l'economia circolare, come hanno affermato i presenti. Noi siamo pronti ad aiutarli per la riconversione industriale, ma occorrono garanzie per il presente e per il futuro dei lavoratori, che allo stato non ci sono state evidenziate". "Per dare continuità al lavoro avviato con le parti sociali e con le istituzioni del territorio - ha concluso Bergamotto - si ritiene indispensabile un confronto per valutare quanto è necessario fare anche alla luce della proposta formulata da Glencore. Per tanto convocheremo un tavolo al ministero il prossimo 12 aprile".

Secondo quanto emerso dalla riunione, la Glencore avrebbe ribadito di non voler abbandonare il sito industriale e che lo studio di fattibilità per la riconversione dello stabilimento del Sulcis per la produzione di batteria di ultima generazione sarà presentato entro la fine di maggio. A questo proposito la multinazionale svizzera ha proposto di costituire un ristretto gruppo di lavoro col Mimit che potrebbe iniziare il suo lavoro dopo Pasqua per concludere entro un mese dalla presentazione del progetto, non oltre comunque il 30 giugno. Questa proposta verrà esaminata ora dal governo con i sindacati e la Regione.