Portovesme, dopo il vertice col governo l'azienda parla coi sindacati

Continua la lunga attesa dei lavoratori della Portovesme srl. Dopo un'altra mattinata di confronto al ministero delle imprese a Roma, che ha fatto seguito al vertice fiume di ieri, è iniziata alle 14 un'interlocuzione tra l'azienda e i sindacati. L'oggetto della convocazione è racchiuso in una sola parola, “aggiornamenti”: non si sa se momentanei o definitivi. La posta in gioco resta altissima: la sopravvivenza degli impianti sardi e il lavoro di 1.500 persone fra dipendenti diretti e indotto. Secondo le prime indiscrezioni sul confronto romano, per consentire al colosso anglosvizzero Glencore di restare nell'isola, si discuterebbe di agevolazioni più ampie della proroga di 3 mesi del credito d'imposta del ddl bollette.

Il servizio di Francesco Riccardi - montaggio di Pierfrancesco Cadeddu