Portovesme, fine del presidio a San Gavino ma la lotta va avanti

Termina l'assemblea permanente proclamata il 24 marzo nella fonderia di San Gavino. La decisione è stata presa dalla Rsu dopo 14 "intensi e difficili" giorni . "Nonostante l'impegno forte e costante della nostra battaglia, non consideriamo questa come una vittoria in quanto il nostro obiettivo principale era e resta la salvaguardia del sito produttivo della storica fonderia di San Gavino Monreale e il mantenimento di tutti i posti di lavoro - spiega in una nota la Rsu - non la consideriamo neanche una sconfitta, in quanto tutti noi uniti (diretti, interinali e ditte di appalto) abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità fisiche, economiche e mentali, riuscendo a dare una grossa voce ad una piccola ma consolidata realtà e attirando l'attenzione mediatica e politica a livello nazionale anche per un futuro - aggiungono i sindacati aziendali - Futuro che ci vedrà impegnati con ulteriori iniziative a manifestare e difendere la nostra dignità e il nostro diritto al lavoro, con l'impegno e la promessa che questa non è una resa ma un'attesa di ulteriori sviluppi positivi nei prossimi incontri atti alla risoluzione della vertenza".

Intanto martedì 11 si terrà l'assemblea generale dei lavoratori della Portovesme srl, prima del prossimo tavolo a Roma tra il Ministero delle Imprese, la Glencore e i sindacati.

Il coordinamento sindacale di Cgil, Cisl e Uil che ha ribadito la richiesta di riavvio degli impianti attualmente fermi e la rioccupazione dell'intera forza lavoro.