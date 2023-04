Portovesme srl, "disimpegno ogni giorno più irreversibile"

Il processo di disimpegno da parte di Glencore diventa ogni giorni sempre più irreversibile. Lo scrive la Cgil con una nota del segretario generale della Sardegna, Fausto Durante. Le lettere inviate dalla direzione della Portovesme srl sono per il sindacato un “segnale grave” che conferma, “al di là e oltre gli aspetti legati a obblighi informativi di legge”, i timori sull'impegno in Sardegna della Glencore rispetto alle produzioni di piombo e zinco a Portoscuso e San Gavino. Durante chiede quindi una reazione urgente della regione Sardegna e del governo: se la Glencore non intendesse continuare - è il ragionamento - occorrerà individuare soluzioni alternative. La Cgil ha organizzato per il primo maggio proprio alla fonderia di San Gavino un confronto sulle prospettive industriali del Sulcis.