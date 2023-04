Portovesme srl, riparte la protesta

Riparte la mobilitazione di lavoratori e sindacati alla Portovesme srl, la fabbrica di piombo e zinco con impianti a marcia ridotta da inizio marzo. Stamattina è in programma un'affollata assemblea ai cancelli dell'impianto per decidere eventuali nuove forme di protesta. Sono 500 i lavoratori diretti, oltre mille con l'indotto. Per domani è in agenda, invece, un nuovo incontro al ministero delle Imprese: le sigle confederali chiedono che il vertice si svolga in presenza.