Portovesme srl vertice a Roma e sit-in ai cancelli

Nel piazzale antistante i cancelli della Portovesme srl gli operai si sono radunati dalla mattina. Sono arrivati alla spicciolata pronti a dare vita al sit-in in concomitanza con l'incontro convocato al ministero delle Imprese. Da una parte, ci sarà il governo, rappresentato dalla sottosegretaria con delega alle imprese in crisi Fausta Bergamotto; dall'altra, i vertici della multinazionale anglo-svizzera Glencore, proprietaria delle due fabbriche a Portovesme e San Gavino. 1500, fra diretti e indotto, i posti di lavoro in bilico. Un confronto atteso che i sindacati considerano molto importante, se non decisivo, per il futuro dei due stabilimenti. A San Gavino ieri i lavoratori, riuniti da dieci giorni in assemblea permanente, hanno ricevuto la visita del presidente della Regione Christian Solinas. "La regione è al vostro fianco e non vi abbandonerà", ha detto il capo dell'esecutivo regionale che ancora una volta si è rivolto alla Glencore: "La società deve fare chiarezza e dichiarare apertamente quali sono le sue reali intenzioni per il futuro. Il punto è capire se la proprietà, che sarà presente a Roma oltre che con l'amministratore delegato Davide Garofalo, anche con i vertici europei, accetterà di proseguire nella linea produttiva di piombo e zinco, e, quindi, se riterrà convenienti le misure messe in campo sinora dal governo per calmierare i costi dell'energia con la proroga del credito di imposta per i prossimi tre mesi.