Aperta un'inchiesta sulla morte della giovane precipitata dal terzo piano

Ci sono tanti elementi ancora da chiarire sulla tragedia di Giada Calanchini, la ventiduenne di Roma precipitata dal terzo piano di una palazzina nel centro storico di Bosa, e morta all'ospedale San Francesco di Nuoro, dove era stata trasportata in condizioni disperate. Tutto è successo domenica al termine di una serata trascorsa dalla ragazza alla festa della birra organizzata nella cittadina insieme agli amici e all'ex fidanzato venticinquenne, padrone della casa ora sotto sequestro da parte della procura di Oristano, che ha aperto un fascicolo al momento senza ipotesi di reato e senza indagati. Gli inquirenti non escludono alcuna pista. I carabinieri hanno sentito il giovane, ancora sotto choc, e alcuni amici. Secondo una prima ricostruzione i due si erano lasciati, ma lei pare non avesse accettato la fine della relazione. Sul corpo della giovane è stata disposta l'autopsia che sarà eseguita probabilmente domani.