Primo maggio fuori dalla fabbrica

Primo maggio, festa dei lavoratori. In Sardegna i sindacati hanno deciso di puntare i riflettori sulla vertenza che rischia di lasciarne a casa il numero più alto: 1500 operai che vedono a rischio il loro posto di lavoro alla Portovesme Srl e alla fonderia di San Gavino. Proprio nel piccolo centro del Medio Campidano la Cgil ha deciso di organizzare il suo appuntamento, che andrà avanti tutta la giornata. Un incontro per discutere il futuro industriale dell'isola.

Davanti agli impianti del Sulcis, insieme ai lavoratori, ci saranno invece la Cisl e la Uil. A portare vicinanza agli operai e alle loro famiglie arriverà in mattinata anche il cardinale Arrigo Miglio.

Intanto l'azienda ha smentito le notizie che erano circolate nei giorni scorsi circa la presunta intenzione di fermare definitivamente gli impianti. “Nessuno smantellamento - ha ribadito l'amministratore delegato della Portovesme srl, Davide Garofalo dopo avere nei giorni scorsi già precisato la sua posizione con le rappresentanze sindacali -: solo due comunicazioni per obblighi di legge sulle autorizzazioni ambientali, come avviene sempre entro aprile, sui dati delle emissioni che sono stati raccolti nel 2022 e sulle variazioni produttive per il piano di monitoraggio. Quest'anno abbiamo comunicato in più che la linea piombo a San Gavino e Portovesme è ferma. Niente di più".

Anche l'azienda, come le parti sociali, resta in attesa che sia convocato il gruppo a livello governativo che dovrebbe discutere il progetto di rilancio.