Reggina penalizzata di tre punti, il Cagliari sale al quinto posto

Il Cagliari si ritrova a sorpresa in quinta posizione perché la Reggina di Pippo Inzaghi è stata sanzionata ed è scesa di tre punti.

Il Tribunale Federale Nazionale ha penalizzato gli amaranto disponendo anche l’inibizione di tre mesi per l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società.

Il club calabrese era stato deferito su segnalazione della Covisoc (la Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche) per il mancato pagamento ai vari tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022. La società è stata penalizzata anche per il mancato versamento delle ritenute Irpef delle mensilità di novembre e dicembre 2022. Il Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per approfondimenti.