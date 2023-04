Resta in carcere l'agente penitenziario arrestato

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Nuoro ha respinto la richiesta dei domiciliari presentata dagli avvocati difensori di Salvatore Deledda, l'agente penitenziario di 38 anni di Siniscola, arrestato lunedì scorso per corruzione e introduzione illecita di telefoni cellulari nel carcere di Badu ‘e Carros. L’uomo resterà dunque in custodia cautelare in carcere. Con l'agente era stata arrestata anche Carmela Mele, 45 anni, napoletana, sorella un detenuto. Secondo le accuse, sarebbe stata lei a inviare ai reclusi dell'alta sicurezza i pacchi contenenti i cellulari servendosi di Deledda dietro pagamento di una ricompensa.