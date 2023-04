Ritrovato il corpo di Davide Calvia, il sub scomparso nel naufragio

L'allarme era scattato nelle prime ore del giorno. A individuare il corpo a circa 70 metri dalla riva un pescatore subacqueo. Da subito era apparso chiaro che si trattasse con tutta probabilità di uno dei due sub coinvolti nel naufragio del 12 aprile nel Golfo dell'Asinara. Il riconoscimento dei parenti (che lo hanno riconosciuto dai tatuaggi) lo ha confermato: il cadavere è quello di Davide Calvia, 38 anni. L'altro sub, Giovanni Pinna, che era con lui, era stato ritrovato in riva in una zona più a est nel Golfo dell'Asinara, nel mare di Sorso, dopo 24 ore passate in mare. Le sue condizioni, inizialmente gravi, sono via via migliorate tanto che era stato dimesso dall'ospedale. E proprio da lui si attendono indicazioni su cosa è successo prima del naufragio e quali ne siano state le cause. La procura di Sassari ha aperto un'inchiesta.