Rubano decine di minerali da collezione, denunciati padre e figlio

Due uomini di 70 e 31 anni, padre e figlio, sono stati denunciati dai carabinieri per furto aggravato e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, i due avrebbero trafugato da un'abitazione di Poggio dei Pini a Capoterra (nella quale si trovavano per effettuare dei lavori) decine di minerali da collezione, alcuni di notevole valore economico. A incastrarli il sistema interno di videosorveglianza. Nelle immagini padre e figlio erano ripresi nel momento in cui prelevavano un minerale per poi nasconderlo nel bagagliaio dell'auto. Le successive perquisizioni, prima della vettura, e poi dell'abitazione del giovane, hanno consentito di recuperare 71 pezzi da collezione oltre a coltello di 22 cm.