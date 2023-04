Sa die de sa Sardigna, celebrazioni in tutta l'Isola

Varie in tutta l'Isola le iniziative per festeggiare “Sa Die” nell'anno del trentennale dalla legge istitutiva. Questa mattina a Cagliari la messa in limba celebrata dall'arcivescovo Giuseppe Baturi, con i tradizionali canti curati dall'associazione "Sonus de Canna" e dai musicisti “Cuncordia a launeddas”. Al Castello di San Michele invece c'è stata la rievocazione storica con postazioni didattiche per capire il quadro in cui avvenne la cacciata dei piemontesi. Nel pomeriggio il presidente della Regione, Christian Solinas, sarà a Bono, a Palazzo Civico, per l’apposizione di una targa di commemorazione della figura di Giovanni Maria Angioy. Poi si sposterà a Sassari dove presenzierà alla rievocazione storica: “1796 - Alternos, Giovanni Maria Angioy”.