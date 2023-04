San Vito, auto contro guardrail va a fuoco

Incidente sulla strada statale 125 Var, Orientale Sarda, al km 46,900, all'altezza di San Vito, in provincia di Cagliari. Per cause ancora da accertare una Renault Clio con a bordo una famiglia di Lotzorai ha impattato contro un guardrail vicino allo svincolo San Vito-Ballao. Madre, padre e figlio sono riusciti a mettersi in salvo prima che la vettura prendesse fuoco.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.