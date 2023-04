Sanac, a Roma si discute del futuro della fabbrica di Macchiareddu

Coinvolge anche lo stabilimento di Macchiareddu la vertenza della Sanac. Gli altri tre si trovano in Liguria Toscana e Piemonte. In tutto 320 lavoratori più l'indotto.

Da quando l'ex ILVA ha fermato gli ordinativi, alla è cresciuta la preoccupazione, nonostante da Acciaierie Italia abbiano saldato quasi tutti i debiti pregressi.

Il tavolo aperto al ministero delle imprese che questo pomeriggio sarà presieduto dalla Sottosegretaria Bergamotto, dovrà verificare le ipotesi in campo per tenere in piedi la produzione. L'impegno informale da parte del governo è di non avallare la cessione a pacchetti, ventilata dai vertici aziendali, ipotesi che per la fabbrica di Macchiareddu con 60 dipendenti diretti, significherebbe la chiusura.

L'altra soluzione, è di un cambio di governance in cui con gli altri stabilimenti di Vado Ligure, Massa e Gattinara, la Sanac diventerebbe una controllata di Arcelor Mittal come ai tempi dell'ILVA. Una direzione che consentirebbe di far ripartire gli ordini ma che prevede una trattativa non facile con i vertici dell'acciaieria con i quali la fabbrica di mattoni è reduce da un lungo contenzioso finito anche nelle aule del tribunale.