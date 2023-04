Sant'Antioco, spari contro un operaio

Un operaio di Sant'Antioco, Renato Antonio Cara, è stato ferito ieri sera da due colpi di pistola nelle campagne dell'isola. Il misterioso agguato è avvenuto intorno alle 23. Sceso dal suo autocarro, l'uomo è stato raggiungo a una gamba dagli spari e ha immediatamente chiesto aiuto. Sono intervenuti i carabinieri della Stazione locale e del nucleo radio mobile di Carbonia che hanno fatto scattare ricerche e posti di blocco. Cara è stato trasferito all'ospedale Sirai per le prime cure. Non sarebbe in pericolo di vita e se le sue condizioni lo permetteranno stamattina verrà già interrogato dai carabinieri.