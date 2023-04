Sassari con Monumenti aperti 39 siti da visitare

Saranno 39 i siti visitabili a Sassari per Monumenti aperti ill 6 e 7 maggio. I luoghi sono racchiusi in quattro itinerari che consentiranno di scoprire la storia della città e le bellezze del territorio. I particolari dell'evento intitolato quest'anno "Pratiche di meraviglia", e organizzato dall'associazione Imago Mundi in collaborazione con il Comune, sono stati presentati oggi a Palazzo Ducale dal sindaco Nanni Campus con l'assessora alla Cultura Laura Useri e Giuseppe Murru per Imago Mundi. I monumenti saranno visitabili gratuitamente sabato dalle 17 alle 21 e domenica dalle 10 alle 21.