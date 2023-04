Sbarca dal traghetto con 1,3 kg di cocaina

E' sbarcato dal traghetto proveniente da Genova a Porto Torres con oltre 1,3 kg di cocaina nascosta in 5 pacchetti inseriti nella ruota di scorta dell'auto che guidava. Un uomo di 37 anni è stato arrestato dagli agenti di polizia del commissariato di Alghero. Al momento dello sbarco il 37enne ha dichiarato di essere per la prima volta in viaggio in Italia e di aver preso a noleggio l'auto che stava guidando. Ma entrambe le circostanze si sono rivelate false. L'uomo è stato accompagnato in commissariato, dove una perquisizione approfondita ha permesso di scoprire la droga nascosta.