Disagi in vista per lo sciopero dei treni dei lavoratori di Trenitalia. Sono possibili cancellazioni e variazioni dalle 9 alle 17. Le organizzazioni sindacali denunciano lo scadimento delle condizioni di lavoro per i ferrovieri, gli addetti alle pulizie e alla ristorazione, servizi in appalto.

Intanto il Comitato Trenitalia del Nuorese ha annunciato per il 28 aprile un sit-in di protesta a Cagliari.