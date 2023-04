Scontro mortale alle porte di Castelsardo. Un camion della raccolta dei rifiuti, probabilmente a causa di un guasto all'impianto frenante, è finito contro due auto che procedevano in direzione opposta. Un uomo di 65 anni ha perso la vita. A causa dell'impatto la sua auto è volata giù dalla scarpata per diversi metri. Un uomo di 43 anni invece è rimasto ferito. E' stato trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Le sue condizioni non sono gravi.