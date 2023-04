Tre i veicoli coinvolti nell'impatto: due auto e un mezzo pesante. La strada statale 131 è stata provvisoriamente chiusa tra Monastir e San Sperate.

Ancora da chiarire le cause dell'urto, avvenuto all'altezza del chilometro 21.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, il personale dell'Anas e le ambulanze del 118. Una donna è stata trasportata in ospedale con assegnato un

codice giallo, le sue condizioni non sono gravi.