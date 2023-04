Serdiana, a fuoco l'auto del sindaco Cuccu

“Io amo Serdiana. L'unica mia 'colpa', forse, è quella di non fare finta di nulla davanti a chi crede di poter stare nel nostro paese andando contro le regole. E allora, se questa è la mia colpa, ne sono orgoglioso, perché la strada intrapresa è quella giusta e non ci fermeremo!”. Così il sindaco di Serdiana Maurizio Cuccu risponde via social agli attentatori che la scorsa notte hanno dato fuoco alla sua auto. “Un gesto, assicura Cuccu, che per me è un invito, forte, preciso e diretto ad andare avanti con più determinazione di prima”.

Sull'attentato indagano i carabinieri. Al vaglio dei militari, le immagini riprese dalle videocamere presenti in zona. “Non ho particolari sospetti, sono stato avvisato di quanto stava accadendo da un vicino di casa”, ha spiegato Cuccu, eletto nel 2020 alla guida di un cartello civico.

Sui fatti di Serdiana è intervenuto anche il senatore del Pd Marco Meloni. “In Sardegna si registra l'ennesimo episodio di intimidazione nei confronti di un amministratore locale, al quale va tutta la mia solidarietà”, ha dichiarato Meloni. “Ho espresso al prefetto di Cagliari De Matteis la mia preoccupazione, ha aggiunto Meloni, e chiedo al ministro dell'Interno Piantedosi di attivarsi perché, con un rafforzamento dei presidi a tutela dell'ordine pubblico, si possa arginare un fenomeno che ormai è diventato quasi quotidianità”.