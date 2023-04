Ladri sfondano un market con la ruspa

Hanno rubato un escavatore da un cantiere e l'hanno usato per sfondare una parete di un supermercato ma sono stati costretti a scappare a mani vuote. Il rumore del mezzo cingolato ha attirato anche l'attenzione dei residenti della zona che hanno chiamato i carabinieri. Fallisce nella notte un assalto dei ladri in un discount nella circonvallazione nord di Lanusei. L'allarme è scattato attorno alle 4 di stanotte e sul posto sono subito arrivati i vigilantes e i carabinieri. L'obiettivo era la cassaforte all'interno del supermercato che però i malviventi non sono riusciti a prendere né a scardinare. I carabinieri della compagnia di Lanusei indagano sull'accaduto: in queste ore stanno visionando le telecamere interne e esterne al discount che potrebbero smascherare gli autori del colpo.