Sfruttamento della prostituzione, arrestata 40enne

Deve scontare quasi due anni di reclusione per “reclutamento di persone per l'esercizio della prostituzione, danneggiamento in concorso, rapina aggravata in concorso e lesioni personali”. I carabinieri della Stazione di Sant'Avendrace hanno arrestato una 40enne già nota alle forze dell'ordine. La donna era già agli arrestai domiciliari ma nei suoi confronti è stato emesso l'ordine di carcerazione perché deve scontare, un ano, 11 mesi e 24 giorni di reclusione. Adesso si trova in carcere a Uta.