Si allungano i tempi per la strada di Monte Pino

Bisognerà ancora attendere qualche mese in più per vedere ultimati i lavori di rifacimento del tratto di strada che collega Olbia con Monte Pino, crollato durante l'alluvione del novembre del 2013 e in cui persero la vita tre persone. Entro la fine dell'estate Anas porterà a termine i lavori nel tracciato di sua competenza, ma ciò che resta un'incognita sono i tempi per la realizzazione dell'altro tratto della strada provinciale 38, circa sei chilometri, che ricadono appunto sotto la competenza dalla Provincia e che sono ancora in fase di progettazione. Questa mattina l'assessore regionale ai Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu ha tenuto un incontro nella sede della Provincia di Sassari al quale hanno partecipato i sindaci dei Comuni dell'Alta Gallura, il sub commissario dell'ex Provincia Olbia- Tempio, Pietro Carzedda, e i rappresentanti del Comitato civico Monte Pino.