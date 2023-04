Sicurezza sul lavoro, bloccati tre cantieri in Marmilla

Tre cantieri bloccati, tre denunciati e multe per quasi 52mila euro. Operazione sicurezza sul lavoro dei carabinieri della compagnia di Mogoro in collaborazione con il personale del servizio prevenzione di Oristano, nel territorio dell'alta Marmilla.

Nel mirino quattro cantieri e cinque aziende. In tutti e nove sono state rilevate delle irregolarità che hanno portato alla denuncia di tre amministratori unici di società che eseguivano lavori di ristrutturazione in diverse abitazioni private. Per i tre denunciati, originari di Selargius, Monastir e San Gavino Monreale, è scattata anche la sospensione dell'attività imprenditoriale, per violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le violazioni riguardano l'assenza del piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi per i lavori in quota, del piano operativo di sicurezza, la mancata effettuazione della formazione e delle visite mediche ai lavoratori, l'assenza degli strumenti di pronto soccorso e la mancata difesa delle aperture nelle aree di cantiere.