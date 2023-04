Spari in centro a Sassari, ferito un immigrato senegalese. Ricoverato in ospedale

Spari nel centro storico nelle prime ore del mattino a Sassari. Un senegalese di 44 anni è stato raggiunto da una scarica di pallini al braccio destro e al torace. E' stato ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata. La sua vita non è in pericolo. L'episodio, dai contorni ancora poco chiari, è avvenuto in Largo Monache Cappuccine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che dopo poco più di un'ora hanno fermato una persona ritenuta responsabile. Si tratterebbe di un sassarese di quarant'anni con precedenti di polizia giudiziaria.