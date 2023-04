Da tempo era malato. Nella notte di sabato il suo cuore ha smesso di battere. Ed è lutto nel mondo della politica e dello sport isolano.

Carlo Porceddu, avvocato, ha ricoperto il ruolo di vice sindaco di Cagliari.

Ex pallanuotista tra i più brillanti, per anni è stato Procuratore Generale della Figc. E' stato anche responsabile per la Sicurezza ai Mondiali di "Italia '90" a Cagliari. E di recente era diventato "Dirigente Benemerito" della Federazione Italiana Giuoco Calcio.