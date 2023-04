Sub disperso, nuovo falso allarme

Un nuovo allarme è stato lanciato nel mare di Stintino per l'avvistamento di un giubbino salvagente che ha fatto sperare nel ritrovamento di Davide Calvia, il sub sassarese di 38 anni disperso da mercoledì scorso. Ma la segnalazione non ha avuto riscontro. La zona è stata perlustrata con motovedette, sommozzatori ed elicottero: è stato ritrovato solo un giubbino di salvataggio. Sul naufragio, ancora avvolto da molti punti oscuri, la Procura di Sassari ha aperto un'inchiesta, affidando le indagini alla Capitaneria di porto e ai carabinieri.