Successo per la prima dell'Andrea Chénier al Lirico di Cagliari

Applausi per la prima dell'Andrea Chénier di Umberto Giordano, nell'allestimento proposto al Lirico di Cagliari per la regia di Nicola Berloffa. L'opera, che mette in scena una storia d'amore, gelosia e morte ambientata nella Francia, di fine ‘700, mancava da Cagliari dal 2008. Opera in quattro quadri su libretto di Luigi Illica, è tratto dal romanzo omonimo di François-Joseph Méry. Le scene sono di Justin Arienti, i costumi di Edoardo Russo (che si avvale come collaboratore di Marco Nateri), le luci di Valerio Tiberi e la coreografia di Luigia Frattaroli. A guidare l’orchestra il maestro Donato Renzetti. Andrea Chènier sarà replicato il 22 aprile alle 19, il 23 alle 17, il 26 alle 20.30, il 27 alle 19, il 28 alle 20.30, il 29 e 30 alle 17.