Sul lungomare di Quartu musica più bassa dopo l'1 di notte

Nuove regole e nuovi orari per karaoke, dj set e mini concerti al mare nel litorale di Quartu Sant'Elena in vista dell'estate. E' stata emanata una nuova ordinanza del sindaco Graziano Milia. Per gli eventi di intrattenimento musicale basterà inviare all'Ufficio Protocollo una comunicazione con una 'relazione previsionale d'impatto acustico': dovrà essere dimostrato il rispetto dei limiti previsti dal piano di classificazione comunale. Negli stabilimenti balneari e negli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande autorizzati nelle aree demaniali marittime il venerdì e il sabato, come anche in occasione di prefestivi e festivi infrasettimanali, dall'1 giugno al 30 settembre è vietato l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora regolati a volume eccessivo dall'1 alle 8 del mattino. Per il resto dell'anno e per le giornate dalla domenica al giovedì il divieto viene anticipato alle 24. Si rende infatti necessario permettere l'organizzazione degli eventi - spiega il Comune evitando che l'eccessivo rumore possa disturbare la quiete pubblica delle persone residenti, un problema che si potrebbe verificare soprattutto nelle giornate molto ventose. Eventuali violazioni derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme di riferimento; nel caso di violazione degli orari consentiti verrà aggiunta una sanzione amministrativa pari a 500 euro.