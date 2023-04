Sushi pericoloso, sequestrato un ristorante a Cagliari

Un ristorante di Cagliari è stato posto sotto sequestro dai carabinieri del Nas. Secondo i militari, il locale somministrava sushi senza effettuare l'abbattimento termico, previsto dalla legge per la prevenzione dei parassiti marini. In particolare, il procedimento è necessario per eliminare l'anisakis, un tipo di verme che si annida in diverse specie marine, particolarmente pericoloso per la salute umana. Alla titolare del ristorante è stata contestata la violazione, prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 193 del 2007. Sono stati posti sotto sequestro amministrativo la cucina, le attrezzature dedicate alla preparazione degli alimenti e il pesce presente nel ristorante, per un valore di circa €50.000.