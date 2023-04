Talent Day Olbia, le aziende ricettive a caccia di personale

Per il secondo anno consecutivo arriva a Olbia il Talent Day, la giornata organizzata da Fipe Confcommercio Nord Sardegna, interamente dedicata a mettere in contatto gli imprenditori con chi sta cercando lavoro nei settori della ristorazione e dell'intrattenimento.

Venticinque aziende del territorio si sono date appuntamento in Gallura per esaminare i curriculum e fare colloqui ai candidati: 150 sono state le iscrizioni per avere la possibilità di trovare un posto all'interno delle discoteche, nei bar, negli stabilimenti balneari della costa o nei tanti ristoranti del nord dell'isola.

Al centro della prima parte della giornata un dibattito con la presenza di alcuni operatori del settore che hanno illustrato come il settore ricettivo e della ristorazione sia cambiato negli ultimi anni, e quanto si sia evoluta la visione degli imprenditori, non più esclusivamente focalizzati alla realizzazione di strutture perfette, quanto piuttosto alla ricerca della perfezione nel loro staff di collaboratori.

"Il valore aggiunto di tutta l'attività imprenditoriale moderna è il contatto umano, il sorriso, è la propensione ad essere a disposizione dei clienti che scelgono di stare nei nostri alberghi - ha spiegato Paolo Manca presidente regionale e vice presidente nazionale Federalberghi - Venti anni fa la visione del turismo in Sardegna era molto diversa, i turisti erano quasi un peso, ma negli ultimi anni abbiamo invertito il meccanismo dell'hotellerie sarda, adesso abbiamo puntato sullo staff, le sue professionalità".

Il professionista dunque al centro del nuovo modo di fare turismo, in un momento in cui sono proprio le figure specializzate a mancare e creare difficoltà anche ad aprire le strutture ricettive. A spiegarlo è stato anche lo chef e proprietario di 65 ristoranti nel mondo, Gino D'Acampo, ospite della giornata olbiese, che ha parlato delle difficoltà nel reperire personale per i suoi ristoranti, non solo in Italia ma anche in Inghilterra.