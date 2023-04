Tamponamento a catena sulla 554, 8 persone coinvolte

Paura alle porte di Cagliari per un tamponamento a catena sulla 554 nel tratto che precede il ponte per il Policlinico universitario di Monserrato. Nello scontro, avvenuto in direzione Cagliari, sono rimaste coinvolte 8 persone e tra loro un bambino di 5 anni. Secondo quanto riferisce il 118, nessuno è in gravi condizioni. Alcuni sono però stati portati in ospedale per accertamenti. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco che hanno rimosso i veicoli coinvolti e liberato la carreggiata.