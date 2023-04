Tentata rapina in un tabaccheria in viale Sant'Avendrace. Il proprietario reagisce

Tentata rapina in una tabaccheria in viale Sant'Avendrace a Cagliari. Due malviventi con in pugno una pistola, probabilmente giocattolo, sono entrati nella rivendita e hanno ordinato al proprietario di consegnare l'incasso. Ma l'uomo ha reagito e nella colluttazione è stato colpito alla testa con il calcio della pistola. Il tabaccaio è rimasto lievemente ferito. I due malviventi sono fuggiti. Indagano i carabinieri.