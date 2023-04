Torres in vantaggio per prima al Vanni Sanna contro la Carrarese nella 36esima giornata del campionato di serie C. In gol al 18esimo Adama Diakité che insacca con colpo di testa. I sassaresi si fanno raggiungere al 38esimo con una rete di Bozhanaj per gli ospiti. 1 a 1 all'intervallo.