Tortolì, un centro culturale nell'ex episcopio

Era un edificio in rovina, risalente al ‘700 ma abbandonato dei primi del ’900. Tra poco diventerà un centro culturale, tra sale conferenze, museo, foresteria e un parco di pregio. Nell'ex episcopio di Tortolì, i lavori per il recupero del palazzo, a tre anni dall'inizio, procedono spediti grazie a un protocollo di intesa tra il ministero della Cultura, la Regione e la Diocesi - che hanno investito

rispettivamente 1milione e 200 mila euro, 900mila e 150mila euro. "Possiamo presentare i primi risultati di un percorso lungo e faticoso ma ricco di soddisfazioni per me e per i colleghi impegnati nell' intervento di restauro - ha detto la segretaria regionale del ministero della Cultura per la Sardegna, Patricia Olivo nel corso della presentazione del primo lotto dei lavori a Tortolì - A oggi sono stati eseguiti tutti gli interventi di consolidamento poiché c'erano stati crolli importanti anche a livello delle coperture. L'ex Episcopio è stato recuperato nelle sue strutture e nelle sue forme, con particolare attenzione ai suoi spazi peculiari come la spettacolare altana. Grazie a un ulteriore milione di euro del ministero i lavori saranno portati a termine entro il 2024".