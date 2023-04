Treni, verrà elettrificata la linea Cagliari-Oristano

Anche in Sardegna si potrà viaggiare su treni a trazione elettrica. Lo annuncia la Regione con un comunicato stampa: è al via infatti la gara per l’elettrificazione della linea ferroviaria a scartamento ordinario Cagliari-Oristano. “L'intervento ha una portata storica – spiega Antonio Moro, assessore regionale dei Trasporti – e avvia il superamento di uno dei più rilevanti elementi di svantaggio infrastrutturale dell’Isola, cioè l’assenza di un solo metro di rete elettrificata". Il soggetto attuatore è Rete Ferroviaria Italiana (RFI). L’importo dei lavori è di 56 milioni di euro. Già partite le lettere di invito alle imprese appaltatrici iscritte nel sistema di qualificazione di RFI. La scadenza per la presentazione delle offerte è il 18 maggio. Nel contratto di servizio con Trenitalia è prevista la fornitura di 12 treni ibridi, che possono viaggiare con trazione elettrica e raggiungere i 160 km orari.