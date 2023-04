Un uomo di 46 anni disperso nelle colline di Gonnosfanadiga

Ricerche a tappeto nelle campagne di Gonnosfanadiga per una persona di cui non si hanno notizie dalla tarda serata di giovedì. Si tratta di un uomo di 46 anni. In campo i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna, barracelli, carabinieri e vigili del fuoco con il nucleo speleo e droni, oltre alle unità cinofile.

L'allarme è scattato dopo la segnalazione di un familiare. La zona è vastissima e impervia.

Le squadre di soccorso stanno setacciando la collina sopra l’ovile di proprietà della famiglia del disperso.