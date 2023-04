Uta, discarica abusiva nelle campagne

Gli uomini della forestale hanno individuato un'area nelle campagne di Uta in cui erano stoccati illegalmente rifiuti di vario tipo, dalle bombole di gas Gpl a un serbatoio di carburante da 2000 litri, dalle carcasse di veicoli agli scarti da demolizione edile e ai pneumatici. Non solo, perché nella stessa area venivano smaltiti rifiuti plastici attraverso la loro combustione. Sempre nello medesimo luogo i forestali hanno constatato l'esistenza di un piccolo allevamento di suini, per il quale sono state rilevate altre infrazioni alle norme di polizia veterinaria. Gli autori dei reati legati alla gestione dei rifiuti sono stati denunciati e l'area di circa 1500 metri quadri sequestrata. Il provvedimento è stato convalidato dall'Autorità giudiziaria.