Salvatore Venanzio vince sotto la pioggia il sesto Slalom città di Loceri

La pioggia, interrotta da qualche breve schiarita, ha disturbato ma non fermato lo spettacolo del sesto slalom città di Loceri. Nonostante il maltempo, 59 dei 61 piloti verificati hanno concluso almeno una manche cronometrata della gara, seconda tappa del campionato italiano di slalom.

Sul primo gradino del podio è salito Salvatore Venanzio, che su Radical SR4 Suzuki ha dominato fin dalle prime battute la competizione disputata sui 3900 metri con 12 postazioni di birilli disegnati lungo la statale 390 tra Loceri e Lanusei. Seconda posizione in classifica per Michele Puglisi, ancora su Radical SR4 Suzuki. Terzo assoluto e primo tra i sardi in gara Enrico Piu, su Gloria B4 Suzuki. Sorridono gli organizzatori dell’Ogliastra Racing, soddisfatti per la riuscita gara e per la risposta del pubblico presente lungo tutto il tracciato di gara nonostante la pioggia.