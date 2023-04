Verso lo stop ai parchi eolici nelle aree interessate dal progetto

Non un semplice emendamento tra i tanti al decreto Pnrr, ma una correzione al testo che fa compiere un passo in avanti notevole verso il blocco dei progetti di nuovi parchi eolici nell'area interessata dalla eventuale costruzione dell'Einstein Telescope, tra Lula, Bitti e Onanì. La modifica al testo è stata presentata in commissione Bilancio del Senato dalla Lega e prevede, in sostanza, una garanzia a protezione delle aree in cui lo sviluppo di progetti di ricerca "richiedano ai fini della relativa realizzazione o del corretto funzionamento delle infrastrutture, la preservazione ambientale delle aree e dei territori circostanti, secondo criteri di prossimità proporzionalità e precauzione". La nuova formulazione del testo non lascia spazio a dubbi: "al fine di consentire la realizzazione e il pieno funzionamento dell'Einstein Telescope, gli ulteriori titoli abilitativi all'esercizio delle attività economiche sono rilasciati dalle amministrazioni competenti di concerto con il Mur, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn)".

Gli scienziati che sostengono la candidatura della miniera di Lula e dei vicini terreni, tra Bitti e Onanì, hanno sempre sottolineato l'incompatibilità tra l'istallazione di parchi eolici (diversi i progetti presentati, uno dei quali ormai alla fine dell'iter autorizzativo) e l'enorme infrastruttura che si vuole costruire per captare le onde gravitazionali. Questo tipo di strumentazione, un gigantesco interferometro di terza generazione, ha necessità di captare segnali molto deboli provenienti dallo spazio profondo e, per questo, ha necessità di operare in una situazione in cui i disturbi dovuti alle attività umane siano ridotti al minimo.

Ora la norma approvata in commissione, una volta ricevuto il via libera di entrambe le camere, garantirà una protezione ambientale alla zona di Lula, in corsa insieme a un altro sito in Olanda per ospitare l'Einstein Telescope, con un investimento previsto di 1,6 miliardi di euro in nove anni. Soddisfazione per l'approvazione dell'emendamento è stata espressa dalla Ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria

Bernini, che ha ribadito la determinazione del Governo ad ottenere la costruzione dell'infrastruttura di ricerca europea in Sardegna.