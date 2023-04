Verso S. Efisio, chiuso un altro tratto di via Roma

Si avvicina la 367/a Festa di Sant'Efisio e Cagliari si prepara al passaggio del Santo e dei gruppi in costume tradizionale. Sono previste modifiche alla viabilità per l'allestimento delle tribune. Allo stop alle auto per il cantiere del restyling lato portici, si aggiunge la chiusura temporanea alla circolazione per le macchine in via Roma, nel tratto compreso tra il largo Carlo Felice e via Sassari, dalle 9 di oggi fino alle 15 del 4 maggio. Tra le altre variazioni al traffico, sono state disposte anche la revoca della corsia preferenziale e l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati, eccetto i mezzi autorizzati. In piazza Matteotti, nella terza corsia, a partire dalla stessa piazza verso via Sassari, normalmente adibita al transito e alla sosta di bus, è prevista l'istituzione del divieto di transito e di fermata. In via Angioy, nel tratto compreso tra via Roma e via Crispi, è stata predisposta la chiusura alla circolazione e l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati. In via Crispi, nello stesso periodo, previsto il divieto di sosta con rimozione forzata.