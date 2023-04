Vertenza sull'inceneritore di Tossilo, sit-in davanti alla Prefettura

Riunione in Prefettura a Nuoro sulla situazione del termovalorizzazione di Tossilo. L'incontro arriva dopo la lettera di Cgil, Cisl e Uil sulla forte preoccupazione per la sorte dei 26 dipendenti dell'azienda che non ricevono lo stipendio dallo scorso mese di novembre e, soprattutto, non hanno alcuna certezza riguardo al loro futuro lavorativo. Un vertice funzionale - ha specificato il prefetto Giancarlo Dionisi - per verificare il grado di attuazione di quanto concordato nella riunione del 26 gennaio, in cui la Regione si era impegnata tra l'altro a intervenire nell'immediato con 1milione e 100mila euro per la messa in sicurezza dei lavoratori e per il riavvio dell'impianto di compostaggio.