Viaggia con 280mila euro in contanti nel tir, denunciato per ricettazione

Viaggiava con 280mila euro in contanti nascosti nella motrice del tir. Ma gli uomini della Guardia di Finanza di Treviso hanno fermato per un controllo il mezzo pesante di proprietà di un’impresa di trasporti sarda. Durante la perquisizione della cabina, i finanziari hanno trovato sotto il letto dell’autista la somma sistemata all'interno di sacchetti in cellophane. Il conducente ha spiegato di aver trovato casualmente il denaro per terra, in una busta chiusa, il giorno prima del fermo, subito prima di intraprendere il viaggio. L'uomo - sempre secondo la sua versione - non l’avrebbe aperta e si sarebbe reso conto del prezioso contenuto solamente durante la perquisizione. La ricostruzione non ha convinto i militari che hanno deciso di sequestrare la somma e di denunciare l’autista alla Procura della Repubblica di Treviso per ricettazione.