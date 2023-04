Viale Trieste, partono i lavori nel primo tratto. E cambia la viabilità

Si parte con i cantieri in viale Trieste a Cagliari. Tra le novità sarà riorganizzato lo spazio per i mezzi e i pedoni, verranno rifatte le condotte idriche, l'illuminazione pubblica sarà rinnovata.

L'intervento riguarda il tratto fra piazza del Carmine e via Caprera. Due mesi di lavori.

Alle preoccupazioni dei commercianti e dei residenti assicura massima disponibilità l'assessore alla Viabilità, Alessio Mereu.

Il progetto prevede la riqualificazione di tutta la strada, ma si procede per lotti.

Dunque transito sbarrato per ora da piazza del Carmine a via Caprera. Ultimato questo tratto, sarà bloccata la circolazione da via Caprera all'incrocio con l'ultimo tratto di via Roma.

L'impresa dovrà concludere entro l'anno.

Intanto cambia la viabilità con nuovi sensi di marcia e fermate dei bus.