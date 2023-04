Vinitaly, 112 aziende sarde in vetrina a Verona

Sono 112 le aziende sarde presenti al Vinitaly, in corso a Verona. La maggior parte delle cantine sono situate nel padiglione della Regione Sardegna, in cui campeggiano le immagini dei Giganti di Mont'e Prama. Altre aziende invece hanno scelto stand indipendenti, a seconda della tipologia di prodotto o delle proprie esigenze, come nel caso delle etichette maggiori. 11 cantine di Mamoiada hanno scelto di unire le forze e presentarsi in un unico stand. Nello spazio della Regione, sono stati programmati una serie di seminari basati su enologia e gastronomia. Nelle guide, ottimi piazzamenti per i vini dell'isola, anche nel settore bio.