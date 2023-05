Si chiude il tredicesimo Simposio internazionale sull'Einstein Telescope

"Einstein Telescope: una nuova esplorazione dell'universo con le onde gravitazionali", questo il titolo dell'incontro pubblico con l'astrofisica di fama mondiale Marica Branchesi, che, a Cagliari, chiude il tredicesimo Simposio sull'Einstein Telescope. L'evento ha visto per 4 giorni confrontarsi oltre 200 scienziati europei. Il simposio è servito anche al lancio ufficiale della minera di Lula come candidata italiana ad ospitare l'enorme infrastruttura tecnologica che servirà per studiare le onde gravitazionali nei prossimi decenni. A sostenere la proposta italiana il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi e la ministra della Ricerca Anna Maria Bernini.