A Bancali mancano il direttore e 100 agenti

Situazione grave nel carcere di Bancali, a Sassari, per la mancanza di agenti e dirigenti: è la denuncia della Uil Polizia Penitenziaria Sardegna. L'ultimo direttore assegnato, effettivo a Napoli e inviato a Sassari solo per qualche giorno la settimana, ha lasciato la Sardegna rientrando definitivamente nella penisola. I tre direttori effettivi in Sardegna, evidenzia il segretario del sindacato Michele Cireddu, dovranno alternarsi alla guida dell'Istituto di Bancali, come qualche mese fa.



L'assenza di un direttore è solo una delle emergenze evidenziate dal sindacato. Mancano anche 100 fra agenti, ispettori e assistenti: "C'è una

carenza organica nei vari ruoli, con 5 ispettori presenti su 35 previsti, 9 sovrintendenti su 45 necessari, 280 agenti e assistenti in servizio su 315 previsti", precisa Cireddu.



L'accusa all'amministrazione è netta: "L'istituto di Sassari, individuato per la gestione di quasi 100 detenuti appartenenti al circuito 41 bis e di quelli di alta sicurezza e media sicurezza, torna a essere letteralmente dimenticato dal Dipartimento".